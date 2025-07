Molto vecchia nei cruciverba: la soluzione è Annosa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molto vecchia' è 'Annosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANNOSA

Curiosità e Significato di Annosa

La parola Annosa è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Annosa.

Perché la soluzione è Annosa? Annosa descrive qualcosa di molto antico o che dura da tanto tempo, spesso con un'accezione leggermente negativa o di noia. Viene usata per indicare situazioni, problemi o cose che sembrano non finire mai, come un dubbio annoso o una questione annosa. In sostanza, indica qualcosa di vecchio, persistente e difficile da risolvere, che si trascina nel tempo senza soluzione.

Come si scrive la soluzione Annosa

Hai davanti la definizione "Molto vecchia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

