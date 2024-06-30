Imbecille ottuso

SOLUZIONE: EBETE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Imbecille ottuso" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imbecille ottuso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ebete? Una persona che dimostra poca intelligenza e mancanza di sensibilità può essere descritta come ebetica, spesso comportandosi in modo goffo o poco riflessivo. Questo termine si riferisce a qualcuno che agisce senza pensare o comprendere appieno le conseguenze delle proprie azioni, manifestando una certa ottusità. È un modo per evidenziare una scarsa acutezza mentale o un comportamento poco acuto.

Quando la definizione "Imbecille ottuso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imbecille ottuso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ebete:

E Empoli B Bologna E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imbecille ottuso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

