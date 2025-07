Il frontman degli U2 nei cruciverba: la soluzione è Bono Vox

BONO VOX

Curiosità e Significato di Bono Vox

Approfondisci la parola di 7 lettere Bono Vox: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bono Vox? Il frontman degli U2 si riferisce al cantante principale della band, ed è un indizio che porta alla soluzione Bono Vox. Questo nome, di origine irlandese, unisce il soprannome Bono (che significa buono in latino) e Vox, parola latina per voce. Insieme, formano il nome d'arte del celebre artista, simbolo di impegno sociale e musica di successo.

Come si scrive la soluzione Bono Vox

Non riesci a risolvere la definizione "Il frontman degli U2"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

O Otranto

V Venezia

O Otranto

X Xeres

