Il cantante degli U2 - Cruciverba

Registrazioni di discover, per il brano canta la vita (let your love be known), di cui è autore originario. il cantante degli u2, oltre ad essere impegnato... bono, pseudonimo di paul david hewson (dublino, 10 maggio 1960), è un cantautore, attivista, compositore e polistrumentista irlandese, frontman della rock...