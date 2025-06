Alimentano le radioline nei cruciverba: la soluzione è Pile

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alimentano le radioline' è 'Pile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Pile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Pile.

Perché la soluzione è Pile? Pile sono le batterie che alimentano dispositivi come radioline, telecomandi e orologi, fornendo energia per il loro funzionamento. Sono piccole celle che conservano energia chimica e la trasformano in elettricità, permettendo agli apparecchi di operare senza essere collegati alla corrente. Quindi, quando si dice che qualcosa viene alimentato dalle pile, si fa riferimento a questa fonte di energia portatile e pratica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Alimentano radiolineAlimentano molti apparecchi portatiliAlimentano i forni a legnaLo alimentano le automobiliAlimentano i motori Diesel

Se "Alimentano le radioline" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

