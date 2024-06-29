Pianta tropicale simile all agave

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pianta tropicale simile all agave' è 'Aloe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALOE

Perché la soluzione è Aloe? L’aloe è una pianta tropicale appartenente alla famiglia delle Asphodelaceae, conosciuta per le sue foglie carnose e spesse, spesso dotate di spine lungo i margini. Questa pianta cresce in ambienti caldi e aridi, adattandosi bene a condizioni di scarsità d’acqua grazie alle sue capacità di conservazione idrica. La sua presenza è comune in molte regioni subtropicali e tropicali, dove viene coltivata sia per scopi estetici che terapeutici. La sua forma e caratteristiche ricordano quelle di altre piante simili all’agave.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta tropicale simile all agave". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Pianta tropicale simile all agave nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aloe

Se la definizione "Pianta tropicale simile all agave" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta tropicale simile all agave" conferma che la soluzione 'Aloe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aloe

A Ancona L Livorno O Otranto E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta tropicale simile all agave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aloe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una pianta usata in farmaciavera: è simile all agaveHa foglie curativePianta tropicale simile all agave dal succo amarissimoUna pianta tropicale simile all agavePianta simile all agaveUna pianta simile all agavePianta succulenta simile all agave