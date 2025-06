Il mese dedicato a Maria nei cruciverba: la soluzione è Maggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mese dedicato a Maria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il mese dedicato a Maria' è 'Maggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGGIO

Curiosità e Significato... La parola Maggio è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Maggio.

Perché la soluzione è Maggio? Il mese dedicato a Maria si riferisce a Maggio, un periodo tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria nella cultura cattolica. Durante questo mese, molte comunità celebrano processioni, preghiere e eventi religiosi per onorare la figura materna di Maria. È un momento di devozione e riflessione, radicato nelle tradizioni popolari e spirituali italiane. Quindi, Maggio rappresenta un periodo speciale di fede e celebrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il mese dedicato alla dea romana GiunoneIl mese dedicato alla MadonnaMese dedicato dai Romani a un noto imperatoreIl mese del digiuno rituale musulmanoDedicato al culto divino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il mese dedicato a Maria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

A R C E I N I A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMICRANIA" EMICRANIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.