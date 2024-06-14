Dedicato al culto divino

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dedicato al culto divino' è 'Sacro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SACRO

Perché la soluzione è Sacro? Il termine sacro si riferisce a tutto ciò che è collegato al divino e merita venerazione. È associato a luoghi, riti e simboli considerati sacri, che rappresentano il rapporto tra l'uomo e il divino. La presenza di elementi sacri nelle culture antiche e moderne sottolinea l'importanza di riconoscere qualcosa di superiore e inviolabile. Questo concetto si manifesta attraverso oggetti, testi e spazi dedicati al culto divino, mantenendo un senso di rispetto e riverenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dedicato al culto divino". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Dedicato al culto divino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sacro

La definizione "Dedicato al culto divino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dedicato al culto divino" conferma che la soluzione 'Sacro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sacro

S Savona A Ancona C Como R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dedicato al culto divino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sacro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dedicato a DioÈ il penultimo osso della spina dorsaleSi articola con il coccigeDedicate al culto divinoDestinati al culto divinoEdificio dedicato al cultoGiorno dedicato al lavoroRelativo o dedicato al diavolo