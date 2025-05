Fare sfigurare al confronto nei cruciverba: la soluzione è Eclissare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fare sfigurare al confronto' è 'Eclissare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECLISSARE

Curiosità e Significato di "Eclissare"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Eclissare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Eclissare.

Perché la soluzione è Eclissare? Il termine eclissare significa far apparire qualcuno o qualcosa meno importante o meno visibile rispetto a un'altra persona o cosa, proprio come un'eclissi oscura un corpo celeste. In un cruciverba, si usa per descrivere il fare sfigurare al confronto.

Come si scrive la soluzione: Eclissare

Hai trovato la definizione "Fare sfigurare al confronto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

C Como

L Livorno

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

