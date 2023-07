Passare dal dire al fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare dal dire al fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGIRE

Significato/Curiosita : Passare dal dire al fare

Modi di dire sono comunque di origine proverbiale: ad esempio campa cavallo deriva dal proverbio campa cavallo che l'erba cresce, e sono legati al concetto... Contratto di lavoro.» (articolo 2 del codice civile italiano) la capacità di agire, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'idoneità del soggetto a porre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

