Fare il maramaldo nei cruciverba: la soluzione è Infierire

Home / Soluzioni Cruciverba / Fare il maramaldo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fare il maramaldo' è 'Infierire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFIERIRE

Curiosità e Significato di Infierire

Vuoi sapere di più su Infierire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Infierire.

Perché la soluzione è Infierire? Fare il maramaldo significa comportarsi in modo crudele o spietato, spesso danneggiando qualcuno senza pietà. Deriva da un personaggio storico noto per la sua ferocia e senza scrupoli. In parole semplici, si riferisce a chi infierisce sugli altri con cattiveria o violenza. Capire questa espressione aiuta a cogliere meglio testi e conversazioni che usano questa colorita forma di linguaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Affondare il coltello nella piagaFare un taglio sulla sommaPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaFare da iettatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Infierire

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fare il maramaldo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

F Firenze

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A T A R O I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORTIGARA" ORTIGARA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.