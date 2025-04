Animale che bramisce - Soluzione Cruciverba: Cervo

CERVO

Lo sapevi che? Axis porcinus: Il cervo porcino (Axis porcinus Zimmermann, 1780) è una piccola specie di cervo diffusa dal Pakistan e in Bengala attraverso l'India settentrionale, al Sud-est asiatico continentale. Deve il nome al modo in cui si muove attraverso la foresta, simile a quello di un maiale: invece che superare gli ostacoli con dei balzi, come fa la maggior parte dei cervi, abbassa la testa e passa sotto all'ostacolo.

