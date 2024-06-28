Una comune malattia dell orecchio

Home / Soluzioni Cruciverba / Una comune malattia dell orecchio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una comune malattia dell orecchio' è 'Otite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una comune malattia dell orecchio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una comune malattia dell orecchio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Otite? L'otite è un'infiammazione che colpisce l'orecchio, spesso causata da infezioni batteriche o virali. Si manifesta con dolore, fastidio e talvolta perdita temporanea dell'udito. È frequente nei bambini, ma può interessare anche gli adulti. La cura può prevedere l'uso di antibiotici o antidolorifici, a seconda della gravità. È importante consultare un medico per evitare complicazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una comune malattia dell orecchio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Otite

La soluzione associata alla definizione "Una comune malattia dell orecchio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una comune malattia dell orecchio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Otite:

O Otranto T Torino I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una comune malattia dell orecchio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Male d orecchiAffligge spesso i cockerCausa acuti dolori all orecchioUna malattia dell orecchioIndica una qualunque malattia dell orecchioMalattia dell orecchioInfermità dell orecchioCura le malattie dell orecchio