Non le sorregge la fede

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non le sorregge la fede' è 'Atee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATEE

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Perché la soluzione è Atee? ATEE è un termine che indica una persona che non si appoggia alla fede per sostenere le proprie convinzioni o decisioni, affidandosi invece alla ragione o all'esperienza personale. Questa espressione sottolinea un atteggiamento di autonomia spirituale e mentale, in cui la fiducia in un principio superiore non gioca un ruolo centrale. La caratteristica principale di chi si definisce ATEE è quindi la mancanza di credenza religiosa, preferendo un percorso di pensiero indipendente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non le sorregge la fede". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Non le sorregge la fede nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atee

La soluzione associata alla definizione "Non le sorregge la fede" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non le sorregge la fede" conferma che la soluzione 'Atee' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Atee

A Ancona T Torino E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non le sorregge la fede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Atee' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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