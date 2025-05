Non può farlo il vulcano inattivo nei cruciverba: la soluzione è Eruttare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non può farlo il vulcano inattivo' è 'Eruttare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERUTTARE

Curiosità e Significato di "Eruttare"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Eruttare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Eruttare.

Eruttare è il termine che descrive l'azione di un vulcano che espelle materiali come lava, cenere e gas dall'interno della Terra verso l'esterno. Un vulcano inattivo, al contrario, è un vulcano che non ha mostrato attività eruttiva recente e non può eruttare, rendendo il termine eruttare il contrario della sua condizione attuale.

Come si scrive la soluzione: Eruttare

Hai davanti la definizione "Non può farlo il vulcano inattivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A B O O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOATO" BOATO

