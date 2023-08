Può capitare di farlo sul ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può capitare di farlo sul ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIVOLARE

Significato/Curiosita : Puo capitare di farlo sul ghiaccio

L'ascesa che può avvenire su roccia, neve, ghiaccio o percorsi misti, utilizzando anche tecniche di arrampicata su roccia o su ghiaccio. l'ambiente alpino... Contrario del pangrattato tradizionale, ma ingloba aria, gonfiandosi, facendo scivolare via i grassi in frittura ed evitando che la verdura, la carne e il pesce... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

