Dissidenti come si crede possa esserlo Viganò

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dissidenti come si crede possa esserlo Viganò' è 'Scismatici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCISMATICI

Perché la soluzione è Scismatici? I scismatici sono individui che si oppongono all’unità della Chiesa, creando divisioni e separazioni all’interno della comunità religiosa. La loro posizione deriva da un rifiuto delle autorità ecclesiastiche e da una volontà di mantenere differenze dottrinali o pratiche che compromettono l’unità spirituale. Viganò, in questa ottica, potrebbe essere considerato un dissidente perché ha espresso opinioni che divergono dalla linea ufficiale, mantenendo una posizione di critica rispetto alla gerarchia. La loro condotta contribuisce a frammentare la fede condivisa tra i credenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dissidenti come si crede possa esserlo Viganò". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Dissidenti come si crede possa esserlo Viganò nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Scismatici

La soluzione associata alla definizione "Dissidenti come si crede possa esserlo Viganò" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dissidenti come si crede possa esserlo Viganò" conferma che la soluzione 'Scismatici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Scismatici

S Savona C Como I Imola S Savona M Milano A Ancona T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dissidenti come si crede possa esserlo Viganò" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scismatici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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