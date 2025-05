Combatte la nostra stessa battaglia nei cruciverba: la soluzione è Alleato

Home / Soluzioni Cruciverba / Combatte la nostra stessa battaglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Combatte la nostra stessa battaglia' è 'Alleato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLEATO

Curiosità e Significato di "Alleato"

Vuoi sapere di più su Alleato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Alleato.

Alleato si riferisce a una persona o entità che sostiene e condivide gli stessi obiettivi e interessi, unendo forze per affrontare una causa comune. In contesti di conflitto o lotta, un alleato rappresenta un supporto fondamentale, contribuendo con risorse e strategia per raggiungere un risultato favorevole.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Combatte la nostra battagliaLa Nostra Signora d una cattedrale di SaragozzaSi distinguono sul campo di battagliaParlare la stessa linguaLa meta della nostra gita 4789 L Aquila

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Alleato

Hai davanti la definizione "Combatte la nostra stessa battaglia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E N L A G G I A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARGANELLI" GARGANELLI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.