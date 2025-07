Settentrionale nei cruciverba: la soluzione è Nordico

NORDICO

Curiosità e Significato di Nordico

Approfondisci la parola di 7 lettere Nordico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nordico? Settentrionale indica qualcosa che si trova o proviene dal Nord, riferendosi alle zone più a nord di una regione o paese. È un termine spesso usato per descrivere caratteristiche geografiche, clima o culture tipiche delle aree settentrionali. Ad esempio, si può parlare di clima settentrionale o di influenze culturali settentrionali. La parola più corretta e comune in italiano è nordico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È nella parte settentrionale di ManhattanVorace pesce d acqua dolce dell America SettentrionaleStato dell Africa settentrionaleForma un Land con la Renania settentrionaleVasta insenatura dell Australia settentrionale

Come si scrive la soluzione Nordico

Hai davanti la definizione "Settentrionale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

