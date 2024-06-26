Riscuotono in caso di morte degli assicurati

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Riscuotono in caso di morte degli assicurati' è 'Beneficiari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENEFICIARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riscuotono in caso di morte degli assicurati" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riscuotono in caso di morte degli assicurati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Beneficiari? I beneficiari sono le persone designate per ricevere i premi o i benefici di un'assicurazione in caso di decesso dell'assicurato. La loro funzione è fondamentale perché rappresentano gli aventi diritto a ricevere eventuali somme previste dal contratto assicurativo. La scelta dei beneficiari può essere fatta dall'assicurato in modo diretto e può essere modificata nel tempo. La loro identità e il ruolo sono strettamente collegati alla definizione di chi riscuote in caso di morte degli assicurati.

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Riscuotono in caso di morte degli assicurati nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Beneficiari

Questa pagina è dedicata alla definizione "Riscuotono in caso di morte degli assicurati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riscuotono in caso di morte degli assicurati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Beneficiari:

B Bologna E Empoli N Napoli E Empoli F Firenze I Imola C Como I Imola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riscuotono in caso di morte degli assicurati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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