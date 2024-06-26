Pretesti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pretesti' è 'Scuse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCUSE

Perché la soluzione è Scuse? Le scuse sono giustificazioni o motivazioni che una persona fornisce per spiegare un comportamento o un errore, spesso per mitigare il senso di colpa o le conseguenze negative. Esse rappresentano un tentativo di ristabilire un rapporto di comprensione tra le parti coinvolte, offrendo un motivo che possa apparire valido o plausibile. Le scuse sono spesso considerate strumenti sociali utili per mantenere l’armonia e la buona volontà nelle relazioni umane, anche se a volte risultano poco sincere o insufficienti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pretesti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Pretesti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scuse

La soluzione associata alla definizione "Pretesti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pretesti" conferma che la soluzione 'Scuse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scuse

S Savona C Como U Udine S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pretesti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scuse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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