Vi si cuoce il castagnaccio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi si cuoce il castagnaccio' è 'Teglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEGLIA

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Perché la soluzione è Teglia? Per preparare il castagnaccio, si utilizza una teglia capiente e resistente. È importante scegliere una teglia che distribuisca bene il calore per ottenere una cottura uniforme. La teglia permette di contenere l'impasto e di infornare facilmente, assicurando che il dolce si cuocia alla perfezione. Dopo aver versato l'impasto, basta inserirla nel forno e attendere che il castagnaccio sia pronto.

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Vi si cuoce il castagnaccio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Teglia

Quando la definizione "Vi si cuoce il castagnaccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teglia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vi si cuoce il castagnaccio

Vi si cuoce il castagnaccio Risposta: TEGLIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: T_____

T_____ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

T Torino E Empoli G Genova L Livorno I Imola A Ancona

La soluzione 'Teglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi si cuoce il castagnaccio". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.