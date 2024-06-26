L astro con la coda

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L astro con la coda' è 'Cometa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMETA

Perché la soluzione è Cometa? Un corpo celeste visibile nel cielo notturno che presenta una coda luminosa è un esempio di cometa. Questi corpi spaziali sono composti principalmente da ghiaccio, polvere e gas, e quando si avvicinano al Sole il calore fa sublimare le sostanze, creando una chioma brillante e la coda che si dirige lontano dal Sole. La coda può essere lunga e visibile anche a occhio nudo, rendendo il cometa uno spettacolo affascinante nel cielo. La sua apparizione è spesso associata a eventi celesti eccezionali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L astro con la coda". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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L astro con la coda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cometa

Quando la definizione "L astro con la coda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L astro con la coda" conferma che la soluzione 'Cometa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cometa

C Como O Otranto M Milano E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L astro con la coda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cometa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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