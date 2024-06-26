Abitazioni campagnole

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Abitazioni campagnole' è 'Casali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abitazioni campagnole" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitazioni campagnole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Casali? I casali sono costruzioni rurali tipiche della campagna italiana, spesso immersi nel paesaggio naturale. Queste abitazioni rappresentano un patrimonio storico e culturale, utilizzate tradizionalmente come residenze di contadini o agricoltori. Si distinguono per le mura robuste e lo stile semplice, integrandosi armoniosamente con l'ambiente circostante. Spesso circondati da campi e vigneti, i casali sono simbolo di vita rurale e tradizione antica.

Abitazioni campagnole nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Casali

Per risolvere la definizione "Abitazioni campagnole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitazioni campagnole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Casali:

C Como A Ancona S Savona A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitazioni campagnole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

