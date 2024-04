La Soluzione ♚ Rozze campagnole La definizione e la soluzione di 8 lettere: Rozze campagnole. RUSTICHE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rozze campagnole: La rondine comune (Hirundo rustica Linnaeus, 1758) è un piccolo uccello migratore dell'ordine dei passeriformi presente in Europa, in Asia, in Africa e nelle Americhe.È spesso chiamata solamente con il nome di rondine, che indica più ampiamente tutta la famiglia Hirundinidae. Aggettivo Significato e Curiosità su: La rondine comune (Hirundo rustica Linnaeus, 1758) è un piccolo uccello migratore dell'ordine dei passeriformi presente in Europa, in Asia, in Africa e nelle Americhe.È spesso chiamata solamente con il nome di rondine, che indica più ampiamente tutta la famiglia Hirundinidae. rustic rustico, campestre, di campagna, dei campi, campagnolo, agreste (senso figurato) genuino, semplice, schietto, rustico (senso figurato) rozzo, rustico, grezzo rustico Sostantivo rustic campagnolo, rurale (senso figurato) persona semplice (senso figurato) zoticone, villano Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it"

Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova; Rozze ed ineducate;

RUSTICHE

