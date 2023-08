Muro divisorio non portante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muro divisorio non portante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAMEZZO

Significato/Curiosita : Muro divisorio non portante

Il muro portante è l'elemento strutturale di un edificio costruito con il sistema dei setti portanti. si differenzia dal tramezzo, elemento divisorio interno... Disambiguazione – se stai cercando il tramezzo nell'architettura ecclesiastica, vedi tramezzo affrescato. questa voce o sezione sull'argomento edilizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Muro divisorio non portante : muro; divisorio; portante; Piani da muro spesso sostenuti da staffe; Sono sovrapposti nel muro ; Per il muro ci fu una profonda spaccatura ma non è la città di Berlino dopo il 1961; Un vuoto nel muro ; Pilastro posto nella parte terminale di un muro ; Un importante imprenditore e uomo d affari; Ospite importante detto all inglese; Importante porto bulgaro; Ricco e importante cittadino; Importante affluente di destra del Po;

Cerca altre Definizioni