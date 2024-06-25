Una casa delle zone iperboree

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una casa delle zone iperboree' è 'Igloo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IGLOO

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Perché la soluzione è Igloo? Un igloo è una struttura abitativa tradizionale utilizzata nelle zone più fredde e remote dell'Artico. Costruito con blocchi di neve compatta, l'igloo sfrutta le proprietà isolanti del materiale per mantenere il calore all’interno. La sua forma a cupola permette di resistere alle forti intemperie e alle basse temperature tipiche delle aree iperboree. Questa abitazione temporanea o permanente rappresenta una soluzione ingegnosa per vivere in ambienti estremi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una casa delle zone iperboree". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una casa delle zone iperboree nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Igloo

Per risolvere la definizione "Una casa delle zone iperboree", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una casa delle zone iperboree" conferma che la soluzione 'Igloo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Igloo

I Imola G Genova L Livorno O Otranto O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una casa delle zone iperboree" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Igloo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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