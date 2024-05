La Soluzione ♚ Un bagno in cabina La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DOCCIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un bagno in cabina. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un bagno in cabina: Serbatoio di stoccaggio. oltre al classico bagno da cantiere, dove la cisterna è contenuta all'interno della cabina, esistono anche dei container attrezzati... Si intende come doccia uno strumento che permette all'acqua di scivolare sopra la persona, stando questa in piedi e senza produrre accumulo d'acqua. Le docce si possono utilizzare sia in ambito domestico nella stanza da bagno delle case, sia in ambito pubblico e si devono obbligatoriamente usare nelle piscine pubbliche.

Altre Definizioni con doccia; bagno; cabina;