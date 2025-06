Sventurato sfortunato nei cruciverba: la soluzione è Infelice

INFELICE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Infelice? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Infelice.

Perché la soluzione è Infelice? Infelice descrive una condizione di tristezza, insoddisfazione o mancanza di gioia nella vita di qualcuno. Indica uno stato emotivo negativo, spesso legato a eventi sfortunati o a sentimenti di insodservimento. Essere infelici non significa necessariamente essere sempre tristi, ma vivere momenti di malinconia o insoddisfazione che influenzano il benessere quotidiano. La felicità, quindi, si contrappone all'infelicità.

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

