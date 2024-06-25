San José ne è la capitale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'San José ne è la capitale' è 'Costarica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTARICA

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Perché la soluzione è Costarica? Costa Rica è un paese situato in America Centrale, noto per la sua biodiversità e le sue foreste pluviali. La città di San José ne è la capitale, centro amministrativo e culturale del territorio. La presenza di musei, teatri e università contribuisce a renderla un importante snodo della vita nazionale. La sua posizione geografica favorisce un clima mite e un ecosistema ricco di specie animali e vegetali. La capitale funge quindi da punto di riferimento per l'intera nazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "San José ne è la capitale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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San José ne è la capitale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Costarica

Questa pagina è dedicata alla definizione "San José ne è la capitale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "San José ne è la capitale" conferma che la soluzione 'Costarica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Costarica

C Como O Otranto S Savona T Torino A Ancona R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "San José ne è la capitale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Costarica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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