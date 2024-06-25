Ridurre la distanza

SOLUZIONE: ACCOSTARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ridurre la distanza" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ridurre la distanza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Accostarsi? Quando si parla di avvicinarsi a qualcuno o qualcosa, si intende il gesto di ridurre la distanza che li separa. Questo comportamento può essere motivato dal desiderio di comunicare meglio, di mostrare interesse o di creare un senso di intimità. In situazioni sociali, l’atto di avvicinarsi può rafforzare i legami e favorire la comprensione reciproca. La capacità di avvicinarsi con rispetto e sensibilità è fondamentale per instaurare relazioni positive e sincere.

La soluzione associata alla definizione "Ridurre la distanza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ridurre la distanza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Accostarsi:

A Ancona C Como C Como O Otranto S Savona T Torino A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ridurre la distanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

