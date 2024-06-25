La pianta d un olio medicinale

Home / Soluzioni Cruciverba / La pianta d un olio medicinale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pianta d un olio medicinale' è 'Ricino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICINO

Come completare la definizione Definizione: La pianta d un olio medicinale

La pianta d un olio medicinale Risposta: RICINO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: O

Definizione: "La pianta d un olio medicinale". Risposta: RICINO. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: R_____.

Perché la soluzione è Ricino? Il ricino è una pianta arbustiva originaria dell'Africa tropicale, conosciuta soprattutto per i semi che ne derivano. I semi di ricino contengono un olio medicinale molto apprezzato per le sue proprietà lassative e antinfiammatorie. Questo olio, estratto dai semi, viene utilizzato anche in campo cosmetico e farmaceutico, grazie alla sua capacità di favorire il benessere della pelle e dei capelli. La pianta di ricino, dunque, si distingue per la sua utilità terapeutica e cosmetica.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta d un olio medicinale". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Ricino' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La risposta alla definizione 'La pianta d un olio medicinale'

Se la definizione "La pianta d un olio medicinale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta d un olio medicinale" conferma che la soluzione 'Ricino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Ricino

Schema parole: 6

La soluzione inizia con R

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: R_____

Schema finale: __CINO

Le 6 lettere della soluzione Ricino

R Roma I Imola C Como I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta d un olio medicinale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ricino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.