La pianta d un olio medicinale
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pianta d un olio medicinale' è 'Ricino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RICINO
Come completare la definizione
- Definizione: La pianta d un olio medicinale
- Risposta: RICINO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Definizione: "La pianta d un olio medicinale". Risposta: RICINO. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: R_____.
Perché la soluzione è Ricino? Il ricino è una pianta arbustiva originaria dell'Africa tropicale, conosciuta soprattutto per i semi che ne derivano. I semi di ricino contengono un olio medicinale molto apprezzato per le sue proprietà lassative e antinfiammatorie. Questo olio, estratto dai semi, viene utilizzato anche in campo cosmetico e farmaceutico, grazie alla sua capacità di favorire il benessere della pelle e dei capelli. La pianta di ricino, dunque, si distingue per la sua utilità terapeutica e cosmetica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta d un olio medicinale". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
La risposta alla definizione 'La pianta d un olio medicinale'
Se la definizione "La pianta d un olio medicinale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta d un olio medicinale" conferma che la soluzione 'Ricino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Ricino
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con R
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: R_____
- Schema finale: __CINO
Le 6 lettere della soluzione Ricino
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta d un olio medicinale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ricino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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