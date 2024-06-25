Un osso della spina dorsale nei cruciverba: la soluzione è Sacro

Sara Verdi | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un osso della spina dorsale' è 'Sacro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SACRO

Curiosità e Significato di Sacro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sacro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È il penultimo osso della spina dorsaleUna spina dorsale spinosaSono la spina dorsale d ItaliaLa spina dorsale dei pesciLa spina dorsale della carena

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un osso della spina dorsale - Sacro

Come si scrive la soluzione Sacro

Non riesci a risolvere la definizione "Un osso della spina dorsale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 5 lettere della soluzione Sacro:
S Savona
A Ancona
C Como
R Roma
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R T N T A

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.