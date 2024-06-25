Il limite di spesa

SOLUZIONE: PLAFOND

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il limite di spesa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il limite di spesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Plafond? Il plafond rappresenta la cifra massima che si può spendere su una carta di credito o di debito, stabilita dall’ente emittente. È il limite massimo consentito per evitare spese eccessive, garantendo un controllo delle finanze. Questa soglia permette di gestire meglio il budget e prevenire il rischio di indebitamento. Conoscere il plafond aiuta a pianificare le spese in modo responsabile e sicuro.

La definizione "Il limite di spesa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il limite di spesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Plafond:

P Padova L Livorno A Ancona F Firenze O Otranto N Napoli D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il limite di spesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

