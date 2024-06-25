Un imponente opera di scavo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un imponente opera di scavo' è 'Sbancamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SBANCAMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un imponente opera di scavo" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un imponente opera di scavo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sbancamento? Lo sbancamento rappresenta un'imponente opera di scavo che consiste nel rimuovere grandi quantità di terra o roccia per preparare il terreno a successive costruzioni o interventi di ingegneria civile. Questa attività è fondamentale per creare fondazioni solide, livellare aree di terreno o realizzare infrastrutture come strade, ponti e canali. La complessità dello sbancamento richiede l'uso di macchinari specifici e tecniche avanzate per garantire sicurezza e efficienza durante tutto il processo.

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Un imponente opera di scavo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sbancamento

Quando la definizione "Un imponente opera di scavo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un imponente opera di scavo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Sbancamento:

S Savona B Bologna A Ancona N Napoli C Como A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un imponente opera di scavo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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