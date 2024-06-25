Le donne della Basilicata

Home / Soluzioni Cruciverba / Le donne della Basilicata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le donne della Basilicata' è 'Lucane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUCANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le donne della Basilicata" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le donne della Basilicata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lucane? Le donne della Basilicata sono riconosciute per la loro forza e il forte senso di identità legato alle tradizioni locali. Sono custodi di usanze antiche, spesso impegnate in attività legate alla terra e alla famiglia. La loro presenza rappresenta un elemento fondamentale della cultura regionale, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio storico e culturale. La loro testimonianza si riflette nelle certose pratiche, nelle feste e nelle arti tradizionali che ancora oggi vengono tramandate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le donne della Basilicata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lucane

La definizione "Le donne della Basilicata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le donne della Basilicata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lucane:

L Livorno U Udine C Como A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le donne della Basilicata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Danno nome a un parco regionale della BasilicataLe abitanti della BasilicataLe Dolomiti nel PotentinoLe donne tutte curveL antica BasilicataDonne contro ogni movimento progressistaLe donne al balloDonne che rischiavano il rogo