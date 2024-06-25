È detta anche lupo cerviero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È detta anche lupo cerviero' è 'Lince'.

SOLUZIONE: LINCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È detta anche lupo cerviero" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È detta anche lupo cerviero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lince? Il lince è un felino selvatico noto per la sua agilità e il manto maculato che lo rende perfetto per la caccia furtiva. Spesso confuso con altri grandi felini, si distingue per le sue dimensioni compatte e le orecchie appuntite. Abile nel muoversi tra gli alberi e nel nascondersi tra la vegetazione, rappresenta un esempio di adattamento alla vita selvatica. La sua presenza è un segno di ecosistemi equilibrati e sani.

È detta anche lupo cerviero nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lince

In presenza della definizione "È detta anche lupo cerviero", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È detta anche lupo cerviero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lince:

L Livorno I Imola N Napoli C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È detta anche lupo cerviero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

