Fa correre al coperto

: Il suo codice METAR è "RA" (dall'inglese rain). La pioggia è la più comune precipitazione atmosferica e si forma quando gocce separate di acqua cadono al suolo dalle nuvole. La pioggia gioca un ruolo fondamentale nel ciclo dell'acqua, nel quale il liquido che evapora dagli oceani sotto forma di vapore si condensa nelle nuvole e cade di nuovo a terra, ritornando negli oceani attraverso il ruscellamento, i laghi, i fiumi e le falde sotterranee, per ripetere nuovamente il ciclo.

Italiano: Sostantivo: pioggia ( approfondimento) f sing (pl.: piogge) . (meteorologia) precipitazione atmosferica che consiste in gocce separate d'acqua che cadono al suolo dalle nuvole la pioggia ci ha bagnati tutti.. (per estensione) copiosa quantità di qualcosa che cade dall'alto Zeus fece cadere pioggia aurea per conquistare Danae. una pioggia di coriandoli accompagnava la sfilata dei carri di carnevale .