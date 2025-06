La città dell Est Est Est nei cruciverba: la soluzione è Montefiascone

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La città dell Est Est Est' è 'Montefiascone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTEFIASCONE

Vuoi sapere di più su Montefiascone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Montefiascone.

Perché la soluzione è Montefiascone? Montefiascone è un affascinante borgo medievale in Lazio, noto per la sua storica posizione sul Lago di Bolsena e il vino locale, l'Est Est Est. Il nome richiama la sua collocazione elevata e la tradizione enogastronomica, attirando visitatori in cerca di cultura, paesaggi suggestivi e sapori autentici. Un luogo che unisce storia e natura, perfetto per scoprire il cuore dell’Italia centrale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il vento dell estÈ a est dell EuropaPopoli dell Est europeo

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città dell Est Est Est", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

F Firenze

I Imola

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A F I D I T S E N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANFEDISTI" SANFEDISTI

