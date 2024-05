Significato della soluzione per: Popoli dell est europeo

Aggettivo, forma flessa

Gli slavi sono un ramo etno-linguistico dei popoli indoeuropei: vivono principalmente in Europa, dove costituiscono circa un terzo della popolazione. A partire dalla loro patria originaria (in Europa orientale) nel VI secolo, si sono spostati anche verso l'Europa centrale e verso i Balcani. In seguito molti di loro si sono stabiliti nell'Asia settentrionale o sono migrati in altre parti del mondo.

slavi m pl





plurale di slavo

Sillabazione

slà | vi

Etimologia / Derivazione

vedi slavo