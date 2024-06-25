La capitale della Mongolia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La capitale della Mongolia' è 'Ulan Bator'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ULAN BATOR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale della Mongolia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale della Mongolia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ulan Bator? Ulan Bator è la città più grande e importante della Mongolia, rappresentando il centro politico, culturale ed economico del paese. Situata nel nord del territorio mongolo, questa metropoli ha svolto un ruolo fondamentale nella storia del paese e continua ad essere un punto di riferimento per le attività amministrative e commerciali. La sua posizione strategica e la sua crescita urbana la rendono un simbolo della Mongolia moderna, riflettendo le trasformazioni sociali e culturali di questa nazione asiatica.

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La capitale della Mongolia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ulan Bator

Questa pagina è dedicata alla definizione "La capitale della Mongolia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale della Mongolia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ulan Bator:

U Udine L Livorno A Ancona N Napoli B Bologna A Ancona T Torino O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale della Mongolia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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