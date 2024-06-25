La capitale della Danimarca
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La capitale della Danimarca' è 'Copenaghen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COPENAGHEN
Perché la soluzione è Copenaghen? Copenhagen è la città più grande e importante della Danimarca, situata sulla costa orientale dell’isola di Sjælland. Questa metropoli si distingue per il suo patrimonio storico, architettonico e culturale, offrendo un mix di modernità e tradizione. Tra i monumenti più noti si trovano il Palazzo di Christiansborg e il porto di Nyhavn, che attirano numerosi visitatori ogni anno. La città è anche un centro di innovazione e sostenibilità, simbolo di progresso e vitalità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale della Danimarca". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
La capitale della Danimarca nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Copenaghen
In presenza della definizione "La capitale della Danimarca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale della Danimarca" conferma che la soluzione 'Copenaghen' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Copenaghen
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale della Danimarca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Copenaghen' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città con la SirenettaLa capitale daneseHa per capitale BamakoLa capitale di ZelenskyLa capitale della SpagnaLa capitale del ParaguayLa capitale sovrastata dal Partenone
E L P L I O A I