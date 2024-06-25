La capitale della Danimarca

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La capitale della Danimarca' è 'Copenaghen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COPENAGHEN

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Perché la soluzione è Copenaghen? Copenhagen è la città più grande e importante della Danimarca, situata sulla costa orientale dell’isola di Sjælland. Questa metropoli si distingue per il suo patrimonio storico, architettonico e culturale, offrendo un mix di modernità e tradizione. Tra i monumenti più noti si trovano il Palazzo di Christiansborg e il porto di Nyhavn, che attirano numerosi visitatori ogni anno. La città è anche un centro di innovazione e sostenibilità, simbolo di progresso e vitalità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale della Danimarca". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La capitale della Danimarca nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Copenaghen

In presenza della definizione "La capitale della Danimarca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale della Danimarca" conferma che la soluzione 'Copenaghen' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Copenaghen

C Como O Otranto P Padova E Empoli N Napoli A Ancona G Genova H Hotel E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale della Danimarca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Copenaghen' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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