La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Athina attrice' è 'Cenci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENCI

Curiosità e Significato di Cenci

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cenci più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cenci.

Perché la soluzione è Cenci? Athina attrice è un indovinello che punta alla parola CENCi. Il termine si riferisce a un cucciolo di cane, spesso chiamato così in modo affettuoso. La parola richiama anche il termine cencio, un pezzo di stoffa usato come straccio o vestito povero, simbolo di semplicità e umiltà. Insomma, una risposta semplice e simpatica per un gioco di parole.

Come si scrive la soluzione Cenci

Se "Athina attrice" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

N Napoli

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R R I I E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRITERE" TIRITERE

