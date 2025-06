Andare di qua e di là nei cruciverba: la soluzione è Girare

GIRARE

La soluzione Girare di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Girare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Girare? Girare significa muoversi in varie direzioni, cambiare strada o orientamento, come quando si gira a destra o a sinistra. È un verbo che indica l'atto di spostarsi in modo circolare o di far ruotare qualcosa. In senso figurato, può anche riferirsi a cambiare opinione o situazione. Insomma, girare è tutto ciò che implica movimento e cambiamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vagare senza mètaTrasferire un assegnoAndare a zonzo qua e làAndare qua e là a zonzoVenditore che va qua e là

G Genova

I Imola

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

O O C A A L R I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARTOLAIO" CARTOLAIO

