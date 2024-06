Vagare senza mèta

: . Falla girare è un film commedia italiano del 2022 diretto e interpretato da Giampaolo Morelli.

Italiano: Verbo: Intransitivo: girare (vai alla coniugazione) . (fisica) (meccanica) far effettuare un movimento circolare attorno all' asse di un oggetto. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) trasferire titoli di credito da un possessore a un altro, che si effettua con apposizione della propria firma sul titolo all'atto della consegna. (senso figurato) far vedere in modo diverso. (sport) (gergale) correre in auto su pista.