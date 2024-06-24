Li traevano gli aruspici nei cruciverba: la soluzione è Presagi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li traevano gli aruspici' è 'Presagi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PRESAGI
Curiosità e Significato di Presagi
Hai risolto il cruciverba con Presagi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Presagi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLi esercita chi li detieneLi tende chi trama
Come si scrive la soluzione Presagi
Hai trovato la definizione "Li traevano gli aruspici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 7 lettere della soluzione Presagi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E R T I M T O C I H S E
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.