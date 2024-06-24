Li traevano gli aruspici nei cruciverba: la soluzione è Presagi

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li traevano gli aruspici' è 'Presagi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRESAGI

Curiosità e Significato di Presagi

Hai risolto il cruciverba con Presagi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Presagi.

Soluzione Li traevano gli aruspici - Presagi

Come si scrive la soluzione Presagi

Hai trovato la definizione "Li traevano gli aruspici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Presagi:
P Padova
R Roma
E Empoli
S Savona
A Ancona
G Genova
I Imola

