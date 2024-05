La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: In geometria la tangente all infinito di una curva

Sostantivo

asintoto ( approfondimento) m sing (pl.: asintoti)

(matematica) (geometria) retta o curva a cui s'avvicina in modo indefinito una funzione data senza mai giungere in contatto

Sillabazione

a | sìn | to | to o a | sin | tò | to

Pronuncia

IPA: /a'sintoto/, /asin'tto/

Etimologia / Derivazione

dal greco sµptt cioè "che non s’incontra"

Parole derivate