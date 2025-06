Si supera andando da Canazei a Livinallongo nei cruciverba: la soluzione è Pordoi

PORDOI

La parola Pordoi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pordoi.

Perché la soluzione è Pordoi? Il Pordoi è uno dei passi più famosi delle Dolomiti, collegando Canazei a Livinallongo. Questa strada panoramica, famosa per le sue viste spettacolari, attraversa un valico alpino che offre emozioni e paesaggi mozzafiato. Ideale per chi ama la natura e il turismo di montagna, il Pordoi rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti delle strade panoramiche e delle avventure alpine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un passo dolomiticoPasso dolomitico situato fra Veneto e Trentino Alto AdigePasso tra la Marmolada e il SellaSi sciolgono andando viaSi ha se il passivo supera l attivoSi scrive andando a capo

