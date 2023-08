Si scrive andando a capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scrive andando a capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LINEETTA - TRATTINO

Significato/Curiosità : Si scrive andando a capo

La "lineetta" è un segno di punteggiatura utilizzato per separare o indicare una rottura nel testo, spesso indicando un cambio di argomento o una nuova sezione. Quando si scrive andando a capo, la lineetta può segnalare la fine di una riga e l'inizio di una nuova. Questo segno può aiutare a migliorare la leggibilità e la struttura del testo, evitando blocchi di parole troppo lunghi. Inoltre, la lineetta può essere utilizzata in contesti diversi, come nei dialoghi, per introdurre elenchi o per enfatizzare un punto importante. La sua presenza contribuisce all'organizzazione e alla chiarezza del contenuto scritto.

