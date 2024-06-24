È simile alla cipolla

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È simile alla cipolla' è 'Scalogno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALOGNO

Perché la soluzione è Scalogno? Lo scalogno è un ortaggio appartenente alla famiglia delle allium, condividendo molte caratteristiche con la cipolla. La sua forma è piccola e allungata, con un bulbo che si divide in più spicchi coperti da una pelle sottile e di colore che varia dal bianco al rosa. Ha un sapore delicato e leggermente agrodolce, molto apprezzato in cucina per insaporire piatti e salse. La sua coltivazione richiede attenzione, ma il risultato è un ingrediente versatile e aromatico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È simile alla cipolla". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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È simile alla cipolla nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scalogno

Per risolvere la definizione "È simile alla cipolla", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È simile alla cipolla" conferma che la soluzione 'Scalogno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scalogno

S Savona C Como A Ancona L Livorno O Otranto G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È simile alla cipolla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scalogno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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